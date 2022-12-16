Месси может продлить контракт с «ПСЖ» при успехе в Лиге чемпионов

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт, если клуб удачно выступит в Лиге чемпионов, сообщает The Telegraph.

По данным источника, 35-летний футболист заверил красно-синих, что после ЧМ-2022 будет готов рассмотреть продление соглашения, если его устроят условия. На решение Месси также может повлиять результат «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Также аргентинец сказал руководству клуба, что ему нравится работать под руководством главного тренера Кристофа Гальтье.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

«ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Баварией». Первый матч состоится 15 февраля.