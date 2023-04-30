Месси написал интригующий пост о Саудовской Аравии

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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси в своих соцсетях написал пост о Саудовской Аравией.
«Кто бы мог подумать, что в Саудовской Аравии так много зелени? Люблю исследовать ее неожиданные красоты при любой возможности», — написал форвард «ПСЖ».
35-летний Месси — посол Саудовской Аравии.
20 апреля появилась информация, что «Барселона» предложила Месси контракт до лета 2025 года с зарплатой 25 миллионов евро за сезон.
Действующее соглашение 35-летнего игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.