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Франция

Сегодня, 21:10

Месси настроен остаться в «ПСЖ» и не готов рассматривать другие варианты

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен остаться в клубе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.

По данным источника, позиция аргентинца не изменилась: он хочет продолжать играть в парижском клубе. Месси пока не готов рассматривать другие варианты.

При этом стороны все еще не договорились о продлении контракта, который рассчитан до лета 2023 года, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали.

8 марта французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

35-летний Месси в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.

Источник: Журналист Сесар Луис Мерло
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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