Месси настроен остаться в «ПСЖ» и не готов рассматривать другие варианты

Сегодня, 21:10
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси настроен остаться в клубе, сообщает журналист TyC Sports Сесар Луис Мерло.
По данным источника, позиция аргентинца не изменилась: он хочет продолжать играть в парижском клубе. Месси пока не готов рассматривать другие варианты.
При этом стороны все еще не договорились о продлении контракта, который рассчитан до лета 2023 года, им предстоят новые встречи, на которых они постараются согласовать детали.
8 марта французский клуб вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).
35-летний Месси в текущем сезоне сыграл за «ПСЖ» 30 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 16 результативных передач.