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Сегодня, 09:06

Месси не просил руководство «ПСЖ» разрешить ему показать кубок ЧМ-2022 на стадионе клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси не просил руководство клуба предоставить ему возможность показать трофей ЧМ-2022 на домашнем стадионе парижан, сообщает журналист RMC Sport Артур Перро.

22 декабря появилась информация о том, что 35-летний аргентинец хочет продемонстрировать французским болельщикам Кубок мира на следующем домашнем матче парижан. Сообщалось, что Месси попросил руководство «ПСЖ» разрешить это, но боссы клуба побоялись реакции фанатов.

Месси в составе сборной Аргентины обыграл Францию (3:3, 4:2 по пенальти) в финале ЧМ-2022 и впервые в карьере выиграл этот трофей.

Первый домашний матч «ПСЖ» после паузы состоится 28 декабря. Команда сыграет против «Страсбурга» в 16-м туре лиги 1. Начало — в 23.00 мск.

Источник: Twitter
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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