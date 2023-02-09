Месси не сыграет с «Монако» и может пропустить игру с «Баварией»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси из-за травмы пропустит матч 23-го тура чемпионата Франции против «Монако» и может не сыграть в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает L'Equipe.

35-летний аргентинец получил повреждение подколенного сухожилия в матче 1/8 финала Кубка Франции против «Марселя» (1:2).

Матч «ПСЖ» — «Монако» пройдет в субботу, 11 февраля. С «Баварией» парижане встретятся во вторник, 14 февраля.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 25 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 14 результативных передач.