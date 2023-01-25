Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 17:11

Месси обсуждает продление контракта с «ПСЖ», чтобы побить рекорд Роналду по голам в Лиге чемпионов

Мария Гусева
Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Фото AFP
Telegram Дзен

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси обсуждает продление контракта с парижским клубом, сообщает L'Equipe. Сторонам осталось согласовать несколько деталей.

По информации источника, в подписании форварда заинтересован «Интер Майами», но Месси хочет выступать за сборную Аргентины как минимум до Кубка Америки-2024 и играть в топовом европейском клубе.

35-летний нападающий также намерен побить рекорд по голам в Лиге чемпионов, который принадлежит форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду (140 мячей). Месси со 129 голами занимает второе место.

Месси выступает за «ПСЖ» с августа 2021 года. Его действующий контракт с клубом истекает в июне 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 21 матч во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 14 результативных передач.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия в УЕФА: пока плейОFF. Возвращение в евротурниры не будет простым
Евгения Медведева высказалась об уровне российского футбола
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Полянский объяснил, почему над Киевом кружат тучи воронов
Мальчик из Бангладеш случайно уплыл в Малайзию во время игры в прятки
Журналист Блюменталь рассказал об ответе Шольца США на теракты на «Северных потоках»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Мбаппе намерен убедить «ПСЖ» подписать контракт с Бернарду Силвой