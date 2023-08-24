Месси: «Я не ошибся с выбором, решив покинуть «ПСЖ»

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси вспомнил об игре за «ПСЖ».

«В Париже я провел два непростых сезона. Та все было не так гладко. Поэтому я решил перейти в «Интер Майами», чтобы ощутить наслаждение от повседневной жизни, как это было в «Барселоне». По многим причинам было решено, что я уйду из «ПСЖ» и присоединюсь к «Интер Майами». Я не ошибся с выбором, покинув «ПСЖ», — приводит цитирует игрока Tyc Sports.

Месси перешел в «Интер Майами» из «ПСЖ» 15 июля 2023 года. Контракт с нападающим рассчитан до конца 2025-го. 20 августа Месси завоевал свой 44-й титул в карьере после победы над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.) в финале Кубка лиг.