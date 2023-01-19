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Сегодня, 20:16

Месси открыл счет на 3-й минуте в товарищеском матче «ПСЖ» против сборной звезд Эр-Рияда

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против сборной звезд Эр-Рияда.

Аргентинский форвард отличился уже на 3-й минуте встречи — 1:0.

Напомним, что в составе сборной звезд Эр-Рияда в основном составе вышел нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Игра проходит на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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