Месси открыл счет на 3-й минуте в товарищеском матче «ПСЖ» против сборной звезд Эр-Рияда

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в товарищеском матче против сборной звезд Эр-Рияда. Аргентинский форвард отличился уже на 3-й минуте встречи — 1:0. Напомним, что в составе сборной звезд Эр-Рияда в основном составе вышел нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Игра проходит на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).