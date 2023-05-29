Месси планирует определиться со своим будущим в ближайшие дни

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси планирует определиться со своим будущим в ближайшие дни, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, «Барселона» все еще не сделала предложения игроку.

Ранее сообщалось, что помимо каталонской команды в приобретении игрока также заинтересован «Аль-Хиляль», который готов предложить аргентинцу очень крупный контракт.

Действующее соглашение футболиста с «ПСЖ» истекает в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что парижане хотят сохранить игрока и готовы предложить ему новое соглашение с зарплатой в 100 миллионов евро.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.