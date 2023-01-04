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Сегодня, 19:32

Месси поблагодарил все сотрудников «ПСЖ» за теплый прием

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал свое возвращение в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

«Я хочу поблагодарить всех за этот теплый прием всех сотрудников клуба, моих товарищей по команде и персонал «ПСЖ». Я счастлив. Сейчас я собираюсь подготовиться к предстоящим испытаниям. Мне нужно подготовиться физически, хорошо потренироваться, вернуться в процесс. Я должен быть готов к моменту, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».

35-летний аргентинец вместе с национальной командой выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2). В расположение «ПСЖ» Месси вернулся 4 января. Клуб встретил его чемпионским коридором.

Источник: https://www.psg.fr/equipes/equipe-premiere/content/lionel-messi-je-remercie-tout-le-monde-pour-laccueil-psg-messi-entrainement-remerciement
Лионель Месси
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