Месси поблагодарил все сотрудников «ПСЖ» за теплый прием

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал свое возвращение в расположение клуба после чемпионата мира в Катаре.

«Я хочу поблагодарить всех за этот теплый прием всех сотрудников клуба, моих товарищей по команде и персонал «ПСЖ». Я счастлив. Сейчас я собираюсь подготовиться к предстоящим испытаниям. Мне нужно подготовиться физически, хорошо потренироваться, вернуться в процесс. Я должен быть готов к моменту, когда тренерский штаб решит, что я могу играть», — приводит слова Месси пресс-служба «ПСЖ».

35-летний аргентинец вместе с национальной командой выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2). В расположение «ПСЖ» Месси вернулся 4 января. Клуб встретил его чемпионским коридором.