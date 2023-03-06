Месси — о Мбаппе: «Забить три гола в финале ЧМ и не стать чемпионом мира — это безумие»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Это был захватывающий дух финал. А сценарий матча был совершенно безумным. Мбаппе забил три невероятных гола в финале! Не быть чемпионом после этого было полным безумием. Но он уже выигрывал его и знает, что значит быть чемпионом мира. Но да, это был великий финал для мира футбола. Мне правда приятно играть с ним в одной команде, и я надеюсь, что мы сможем добиться больших результатов здесь, в Париже», — цитирует пресс-служба клуба Месси.

18 декабря сборная Аргентины в третий раз в истории стала чемпионом мира, в финале по пенальти обыграв команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

В составе сборной Франции Мбаппе выиграл чемпионат мира 2018 года в России.