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Сегодня, 22:29

Месси покинул тренировку «ПСЖ» из-за мышечного дискомфорта, аргентинец не ссорился с Гальтье

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинул тренировку своей команды из-за мышечного дискомфорта, сообщает Get French Football News.

Ранее сообщалось, что аргентинец покинул расположение клуба из-за разногласий с главным тренером парижан Кристофом Гальтье.

По информации издания, футболист не ссорился со специалистом, аргентинец досрочно завершил тренировку из-за того, что почувствовал дискомфорт в приводящей мышце.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Кристоф Гальтье
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Источник: Месси покинул тренировку «ПСЖ» раньше времени из-за ссоры с Гальтье