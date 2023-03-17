Месси покинул тренировку «ПСЖ» из-за мышечного дискомфорта, аргентинец не ссорился с Гальтье

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси покинул тренировку своей команды из-за мышечного дискомфорта, сообщает Get French Football News.

Ранее сообщалось, что аргентинец покинул расположение клуба из-за разногласий с главным тренером парижан Кристофом Гальтье.

По информации издания, футболист не ссорился со специалистом, аргентинец досрочно завершил тренировку из-за того, что почувствовал дискомфорт в приводящей мышце.

Действующее соглашение 35-летнего аргентинца с парижской командой рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне Месси сыграл за «ПСЖ» 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.