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Сегодня, 16:29

Месси получает часть зарплаты в «ПСЖ» в криптовалюте

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Стали известны подробности зарплаты нападающего Лионеля Месси в «ПСЖ», утверждает Le Parisien.

Зарплата аргентинца составляет 41 миллион евро в год до уплаты налогов. При этом часть этой суммы форвард получает в криптовалюте, также в его контракте предусмотрен бонус за лояльность.

Ранее стало известно, что Месси основал компанию Play Time Sports-Tech HoldCo LLC для инвестиций в спорт, СМИ и технологии.

Планируется, что компания будет помогать основателям стартапов в создании футбольных технологических организаций или в инвестировании в команды.

Компания будет базироваться в Кремниевой долине в Сан-Франциско.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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