Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично пригласил нападающего Лионеля Месси на переговоры о продление контракта с клубом, сообщает Goal.

Переговоры должны состояться уже в ближайшие дни. «ПСЖ» хотел бы закрыть вопрос с новым контрактом для Лионеля Месси до конца 2022 года.

35-летния футболист заверил руководство французского клуба, что после ЧМ-2022 будет готов рассмотреть продление соглашения, если его устроят условия.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.