Месси потребовал у «Барселоны» отдать ему 10-й номер, под которым сейчас выступает Фати

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выставил «Барселоне» условие, связанное со своим игровым номером, перед возможным возвращением в клуб, утверждает AS.

По информации источника, 35-летний аргентинец требует вернуть ему 10-й номер, под которым он выступал перед уходом из команды. Сейчас под ним играет Ансу Фати. Ранее сообщалось, что 20-летний испанец не хочет покидать «Барселону», но руководство клуба может расстаться с ним, чтобы улучшить финансовое положение.

Месси играл за «Барселону» до 2021 года, когда на правах свободного агента перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне форвард провел 37 матчей за парижан во всех турнирах, забил 20 мячей и отдал 19 голевых передач.