Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 18:58

Месси примет решение о своем будущем после окончания сезона

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определится со своим будущим уже после завершения сезона, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 35-летний аргентинец не хочет, чтобы что-то отвлекало его от футбола и подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Отмечается, что 35-летнему форварду будет предложено соглашение сроком на один год с опцией продления еще на один сезон.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Смелость или обман? Зачем ЦСКА меняет вратаря в овертайме
Прогноз на матч «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» 4 октября 2022 года
Глава МВД Сербии Вулин ответил послу Украины на призыв к антироссийским санкциям
Пугачева отреагировала на критику в свой адрес
В Подмосковье задержали водителя автомобиля с телом выкопанной из могилы женщины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: Месси: возвращение в «Барселону» или новый контракт с «ПСЖ»?
Месси помирился с президентом «Барселоны» Лапортой
Хави о возвращении Месси в «Барселону»: «Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом»
«ПСЖ» предложил Лионелю Месси новый контракт
Личный самолет Месси выполнил 52 рейса за лето, выбросив в атмосферу 1502 тонны углекислого газа
Marca: Месси не хочет возвращаться в «Барселону» при Лапорте
«ПСЖ» рассчитывает подписать новый контракт с Месси
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«ПСЖ» хочет снизить цену за Шкриньяра до 20 миллионов евро