Месси примет решение о своем будущем после окончания сезона

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси определится со своим будущим уже после завершения сезона, пишет инсайдер Фабрицио Романо.

Сейчас 35-летний аргентинец не хочет, чтобы что-то отвлекало его от футбола и подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре.

25 сентября сообщалось, что «Барселона» хочет, чтобы Месси вернулся в каталонский клуб следующим летом.

Текущий контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом 2023 года. Отмечается, что 35-летнему форварду будет предложено соглашение сроком на один год с опцией продления еще на один сезон.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка Испании, семь раз — победителем Кубка Испании. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, трижды — в Суперкубке УЕФА, трижды — на клубном чемпионате мира.

Аргентинец перешел в «ПСЖ» в августе 2021 года на правах свободного агента после своего ухода из «Барселоны».