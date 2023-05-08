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Франция

Сегодня, 18:28

Месси примет решение о своем будущем в конце сезона

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Форвард «ПСЖ» Лионель Месси еще не принимал окончательного решения о своем будущем, сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летнему аргентинцу действительно сделали предложение из Саудовской Аравии — «Аль-Хиляль» предлагает Месси контракт с зарплатой в 400 млн евро за сезон, но он не соглашался на переезд.

Кроме того, на Лионеля продолжает претендовать «Барселона», но сделка будет сложной из-за финансового положения каталонцев. Ожидается, что Месси примет решение о том, где будет продолжать карьеру, после окончания сезона.

Ранее Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ». В начале мая форварда отстранили из-за несанкционированного отъезда в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в 33-м туре чемпионата Франции.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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