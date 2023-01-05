Месси: «Я вернулся и хочу добиваться успеха уже с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси прокомментировал возвращение в расположение клуба после чемпионата мира-2022. 4 января его встретили на тренировке чемпионским коридором.

«Большое спасибо моим товарищам по команде и всем людям в клубе за прием, который они оказали мне. Я вернулся и с нетерпением жду продолжения достижения целей этого сезона, теперь уже с «ПСЖ», — написал Месси в социлаьной сети.

35-летний аргентинец со сборной Аргентины выиграл ЧМ-2022, обыграв в финале сборную Франции (3:3, по пенальти — 4:2).