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Сегодня, 14:42

Месси пропустит матч «ПСЖ» против «Лорьяна» из-за повреждения

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матча 14-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», сообщает L'Equipe.

У него воспаление ахиллова сухожилия. Его отсутствие — мера предосторожности: на следующей неделе он возобновит коллективные тренировки.

В нынешнем сезоне лиги 1 аргентинский форвард забил 7 голов и сделал 10 голевых передач в 12 играх.

Матч «Лорьян» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 6 ноября.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Лионель Месси
ФК Лорьян
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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