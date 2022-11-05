Месси пропустит матч «ПСЖ» против «Лорьяна» из-за повреждения

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси пропустит матча 14-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна», сообщает L'Equipe.

У него воспаление ахиллова сухожилия. Его отсутствие — мера предосторожности: на следующей неделе он возобновит коллективные тренировки.

В нынешнем сезоне лиги 1 аргентинский форвард забил 7 голов и сделал 10 голевых передач в 12 играх.

Матч «Лорьян» — «ПСЖ» состоится в воскресенье, 6 ноября.