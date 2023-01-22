Месси пропустит матч «ПСЖ» в Кубке Франции

Сегодня, 17:15
Форвард «ПСЖ» Лионель Месси не примет участие в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Пес де Кассель», сообщается на официальном сайте клуба.
Ранее сообщалось, что тренерский штаб парижан даст аргентинцу дополнительное время для отдыха.
В текущем сезоне Месси провел 21 матч в «ПСЖ», в которых забил 13 голов и сделал 14 результативных передач.
Матч 1/16 финала Кубка Франции между «ПСЖ» и «Пес де Кассель» пройдет 23 января.
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Основные источники исследования