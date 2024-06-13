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Франция

Сегодня, 15:38

Месси рассказал, что на его игру в «ПСЖ» влияли соседи

Виктория Кравченко
Лионель Месси в период игры за «ПСЖ».
Фото Global Look Press
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в Париже. Он признался, что его семье тяжело было освоиться, а на результаты на поле влияли соседи.

«В Париже [соседи] стучали в дверь в девять или десять часов вечера, говоря, что моим детям не следует играть в футбол. Нас постоянно тревожили соседи, я много об этом думал, и это влияло на выступления на поле. В Париже на личном уровне у меня все было не очень хорошо», — цитирует Месси ESPN

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год, после чего перешел в «Интер Майами» в качестве свободного агента, подписав двухлетний контракт.

В нынешнем сезоне МЛС 36-летний аргентинец провел 12 матчей за команду, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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