Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 08:06

Месси рассказал об испорченных отношениях с болельщиками «ПСЖ»

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото AFP
Telegram Дзен

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал, что во время выступления за «ПСЖ», у него произошел разрыв с частью болельщиков парижан.

«Сначала было просто здорово, меня очень подбадривали. Но впоследствии часть парижской публики стала относиться ко мне по-другому. Большинство болельщиков относились ко мне хорошо, но с частью произошел разрыв. Я сохраню память обо всех этих людях, которые поддерживали меня», — сказал Месси BeIN Sports.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Этим летом аргентинец объявил, что перейдет в «Интер Майами» на правах свободного агента.

Лионель Месси
Футбол
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Капитан «Ростова» Глебов обратился к жителям города по поводу политической ситуации в России
Женское несчастье. Россиянки неудачно сыграли в Берлине и Бирмингеме
Государственная измена: что известно о ситуации с ЧВК «Вагнер»
Губернатор Липецкой области сообщил о передвижении колонн техники ЧВК «Вагнер»
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси — в Майами: разрыв с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
Месси: «Я уже не такой игрок, каким был в «Барселоне»
Месси исполнилось 36 лет: как менялся аргентинец на протяжении карьеры
Месси — о фанатах «ПСЖ»: «В начале прием был хорошим, но потом люди стали относиться ко мне иначе»
Месси: «Я добился всего в футболе, не осталось больше ничего»
Захватывающая поездка Месси в Китай: взял с собой не тот паспорт, забил самый быстрый гол в карьере и сказал, сыграет ли на следующем ЧМ
Полиция Пекина на год запретила вход на стадионы фанату, обнявшему Месси во время матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«ПСЖ» объявит о назначении Энрике после достижения договоренности о расторжении контракта с Гальтье