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Сегодня, 01:04

Месси рассматривает два варианта ухода из «ПСЖ»

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
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Нападающий Лионель Месси все больше сомневается в продлении контракта с «ПСЖ» этим летом, утверждает L'Equipe.

В среду, 15 февраля, состоялась встреча между отцом и агентом 35-летнего аргентинца Хорхе и руководством парижского клуба, но сторонам не удалось достичь соглашения. Эти переговоры были запланированы более чем месяц назад. Новая встреча должна состояться в ближайшие дни.

По информации источника, Месси изучает два варианта ухода из «ПСЖ»: переход в «Интер Майами» или возвращение в «Барселону», за которую он выступал всю свою карьеру до переезда в Париж.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он отметился 15 голами и 14 голевыми передачами, отыграв 26 матчей за «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК Интер Майами
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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