Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 12:34

Месси решил продлить контракт с «ПСЖ» на один сезон

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий Лионель Месси принял решение продлить контракт с «ПСЖ», сообщает Marca.

По данным источника, 35-летний аргентинец продлит соглашение с парижским клубом до 2024 года, а по окончании следующего сезона перейти в МЛС, где подпишет контракт с клубом «Интер Майами».

Месси полагает, что переезд в Северную Америку позволит ему лучше подготовиться к ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

Источник: Marca
Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
10
Обсудить
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или другие варианты?
Американская мечта МЛС: все клубы скинутся на зарплату Месси. Насколько это реально?
Месси готов пойти на значительное снижение зарплаты для возвращения в «Барселону»
Месси забил 100-й гол за сборную Аргентины
В Аргентине на церемонии чествования сборной страны представили статую Месси
Президент КОНМЕБОЛ пригласил Месси продолжить карьеру в Южной Америке
Месси ведет переговоры о возможном возвращении в «Барселону»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Неймар проиграл 1 миллион евро на ставках в прямом эфире