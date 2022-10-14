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Сегодня, 17:29

Месси участвовал в тренировке «ПСЖ» и может сыграть против «Марселя»

Анна Горшкова
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может принять участие в следующем матче команды, сообщает RMC Sport.

Аргентинский футболист провел тренировочное занятие в преддверии игры лиги 1 против «Марселя», которая состоится 16 октября.

«Лео в порядке, он отлично тренировался сегодня утром, но мы посмотрим, как он будет чувствовать», — сказал на пресс-конференции главный тренер команды Кристоф Гальтье.

35-летний нападающий из-за травмы пропустил последние два матча «ПСЖ» против «Реймса» (0:0) и «Бенфики» (1:1).

В этом сезоне Месси провел за «ПСЖ» 13 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/ligue-1/en-direct-psg-les-conf-de-galtier-avant-le-choc-face-a-l-om_LN-202210140220.html
Лионель Месси
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ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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