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Сегодня, 08:28

Месси в ближайшее время встретится с представителями «Аль-Хиляля» и обсудит переход в клуб

Виталий Косик
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси планирует провести встречу с представителями «Аль-Хиляля» и обсудить свой переход в саудовский клуб, сообщает журналист Руди Галетти.

По информации источника, встреча должна состояться 1 мая. «Аль-Хиляль» планирует сделать Месси самым высокооплачиваемым игроком в истории футбола.

Ранее сообщалось, что аргентинец сообщил близким друзьям и семье, что он примет предложение «Аль-Хиляля» с зарплатой около 400 миллионов евро в год.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Срок его контракта с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В этом сезоне 35-летний форвард провел за «ПСЖ» 33 матча, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро.

ФК Аль-Хиляль
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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