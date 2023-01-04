Месси в ближайшее время встретится с руководством «ПСЖ» и обсудит новый контракт с клубом

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны обсудят условия нового контракта. При этом соглашение не будет заключено в ближайшее время, клуб и футболист решили не спешить с решением этого вопроса.

В среду, 4 января 35-летний аргентинец вернулся в Париж, до этого он был в отпуске после победы на ЧМ-2022.

Месси выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.