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Сегодня, 12:28

Месси в ближайшее время встретится с руководством «ПСЖ» и обсудит новый контракт с клубом

Иван Торопцев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси в ближайшее время встретится с руководством клуба, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Стороны обсудят условия нового контракта. При этом соглашение не будет заключено в ближайшее время, клуб и футболист решили не спешить с решением этого вопроса.

В среду, 4 января 35-летний аргентинец вернулся в Париж, до этого он был в отпуске после победы на ЧМ-2022.

Месси выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года, его нынешний контракт действует до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Лионель Месси вернулся в расположение «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022