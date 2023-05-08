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Сегодня, 14:00

Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Ана Горшкова
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Форвард Лионель Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ» в понедельник утром, сообщает Twitter-аккаунт клуба.

Таким образом, руководство парижан сократило отстранение 35-летнего футболиста от игр и тренировок с двух недель до одной.

Напомним, что аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан и клуб отстранил его.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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