Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ»

Форвард Лионель Месси вернулся к тренировкам с «ПСЖ» в понедельник утром, сообщает Twitter-аккаунт клуба.

Таким образом, руководство парижан сократило отстранение 35-летнего футболиста от игр и тренировок с двух недель до одной.

Напомним, что аргентинец уехал в Саудовскую Аравию после поражения от «Лорьяна» (1:3) в матче 33-го тура чемпионата Франции. Позже стало известно, что отъезд Месси не был санкционирован руководством парижан и клуб отстранил его.

В текущем сезоне Месси провел 37 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.