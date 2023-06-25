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Сегодня, 19:32

Месси заявил, что чемпионат мира повлиял на игру «ПСЖ»

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что повлияло на игру «ПСЖ» во второй половине сезона-2022/23.

«На ЧМ-2022 мы провели много игр. Некоторые вернулись позже, некоторые были травмированы. Это сыграло большую роль в нашем сезоне, изменило наши планы. Я думаю, что в целом этот чемпионат мира повлиял на уровень чемпионата и Лиги чемпионов. С победой или нет, но все вернулись другими по разным причинам», — цитирует Месси beIN Sports.

В Катаре Месси провел 7 матчей за сборную Аргентины, забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи. В составе национальной команды он выиграл ЧМ-2022, переиграв в финале Францию (3:3, пенальти — 4:2). 35-летний аргентинец был признан лучшим игроком турнира.

Месси играл за «ПСЖ» с 2021 по 2023 год. Вместе с парижанами форвард дважды становился чемпионом Франции и обладателем Суперкубка страны.

Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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