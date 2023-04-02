Месси ждет предложение от «Барселоны». Футболист готов к возвращению

Сегодня, 12:50
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в «Барселону», сообщает журналист Гастон Эдуль.
По информации источника, Месси готов вернуться в «Барселону», если клуб сделает ему предложение, аргентинец мечтает вернуться на «Камп Ноу».
Ранее вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении Месси в клуб.
35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.
Действующий контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона.
В текущем сезоне он провел за клуб 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.