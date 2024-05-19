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Франция

19 мая, 23:59

«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матча

Алина Савинова
Итанн Мбаппе в матче «Метц» - «ПСЖ» (0:2) 19 мая.
Фото AFP
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«ПСЖ» на выезде победил «Метц» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан в этой встрече голами отметились Карлос Солер и Кан Ин Ли, на счету которого также результативная передача.

Брат Килиана Мбаппе Итан вышел на поле на 62-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 76 очками стал чемпионом Франции в текущем сезоне. «Метц» (29) занял 16-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге 1 с победителем плей-офф лиги 2.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:2
ПСЖ

В другом матче дня «Лорьян» разгромил «Клермон» со счетом 5:0. «Мерлузовые» догнали «Метц» по очкам, но по личным встречам не смогли подняться в таблице.

В следующем сезоне «Лорьян» будет выступать в лиге 2.

Франция. Лига 1. 34-й тур
19 мая, 22:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
5:0
Клермон Фут

Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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