«ПСЖ» на выезде победил «Метц», Этан Мбаппе вышел на поле на 62-й минуте матча

«ПСЖ» на выезде победил «Метц» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У парижан в этой встрече голами отметились Карлос Солер и Кан Ин Ли, на счету которого также результативная передача.

Брат Килиана Мбаппе Итан вышел на поле на 62-й минуте игры, но не отметился результативными действиями.

«ПСЖ» с 76 очками стал чемпионом Франции в текущем сезоне. «Метц» (29) занял 16-е место в турнирной таблице и сыграет в стыковых матчах за право остаться в лиге 1 с победителем плей-офф лиги 2.

В другом матче дня «Лорьян» разгромил «Клермон» со счетом 5:0. «Мерлузовые» догнали «Метц» по очкам, но по личным встречам не смогли подняться в таблице.

В следующем сезоне «Лорьян» будет выступать в лиге 2.