Гринвуд: «Понимаю недовольство фанатов, но я хочу сконцентрироваться на футболе»

Нападающий Мейсон Гринвуд объяснил, почему выбрал «Марсель» для продолжения карьеры.

«Я сразу сосредоточился на «Марселе», когда узнал, что клуб хочет меня. Здесь потрясающий стадион и болельщики. Великолепная атмосфера, одна из самых ярких в Европе, известная даже в Англии. Новый тренер Роберто де Дзерби также является ценным активом клуба, мне не терпится поработать под его руководством. Готов играть на любой позиции, чтобы помочь команде. Я отдам все силы ради «Марселя».

Я понимаю недовольство некоторых болельщиков, но не хочу вступать в полемику. Я хочу двигаться вперед, быть частью «Марселя». Я хочу, чтобы моя семья и я были счастливы здесь, и я хочу сконцентрироваться на футболе», — цитирует L'Equipe Гринвуда.