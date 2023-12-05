Мирча Луческу может возглавить «Лион»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу является кандидатом на пост наставника «Лиона», сообщает Digisport.

Ранее французский клуб уволил Фабио Гроссо.

После 13 туров «Лион» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 7 очков.

С мая 2016-го по май 2017 года 78-летний Луческу тренировал «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо». Он был главным тренером команды с июля 2020 по ноябрь 2023 года.