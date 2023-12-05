Мирча Луческу может возглавить «Лион»

Сегодня, 21:44
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу является кандидатом на пост наставника «Лиона», сообщает Digisport.
Ранее французский клуб уволил Фабио Гроссо.
После 13 туров «Лион» занимает последнее (18-е) место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 7 очков.
С мая 2016-го по май 2017 года 78-летний Луческу тренировал «Зенит». До работы в РПЛ румынский специалист 12 лет возглавлял «Шахтер», который привел к победе в Кубке УЕФА. Последним местом работы Луческу было киевское «Динамо». Он был главным тренером команды с июля 2020 по ноябрь 2023 года.