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Митчелл объяснил, почему «Монако» продлил контракт с Марипаном

Евгений Козинов
Корреспондент

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал продление контракта с защитником Гильермо Марипаном.

«С момента своего перехода Гильермо не переставал развиваться. Он боец, игрок с твердым характером, который играет важную роль в обороне нашей команды. Тот факт, что он решил продлить контракт с нами на длительный срок, говорит о его амбициях и желании продолжать идти по этому пути. Мы рады, что можем рассчитывать на него в долгосрочной перспективе», — цитирует пресс-служба клуба Митчелла.

28-летний чилиец в 2019 году присоединился к «Монако». С тех пор он сыграл 100 матчей за монегасков, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.

Гильермо Марипан. «Монако» продлил контракт с защитником Марипаном
Источник: https://www.asmonaco.com/ru/%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA/
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