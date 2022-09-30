Митчелл объяснил, почему «Монако» продлил контракт с Марипаном

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл прокомментировал продление контракта с защитником Гильермо Марипаном.

«С момента своего перехода Гильермо не переставал развиваться. Он боец, игрок с твердым характером, который играет важную роль в обороне нашей команды. Тот факт, что он решил продлить контракт с нами на длительный срок, говорит о его амбициях и желании продолжать идти по этому пути. Мы рады, что можем рассчитывать на него в долгосрочной перспективе», — цитирует пресс-служба клуба Митчелла.

28-летний чилиец в 2019 году присоединился к «Монако». С тех пор он сыграл 100 матчей за монегасков, забил 11 голов и сделал 2 голевые передачи.