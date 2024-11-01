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Франция

1 ноября, 22:59

«Монако» Головина уступил «Анже» в матче лиги 1

Алина Савинова
1 ноября. «Монако» с Александром Головиным в составе уступил «Анже» (0:1).
Фото AFP
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«Монако» на своем поле проиграл «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол в этой встрече забил Жан-Эд Ахолу, который отличился на 29-й минуте.

Российский полузащитник Александр Головин вышел на игру в стартовом составе монегасков и провел на поле все 90 минут.

«Монако» потерпел второе поражение подряд и провел третий матч без побед в лиге 1. Команда с 20 очками сохраняет вторую позицию в турнирной таблице. «Анже» набрал 10 баллов и поднялся на 14-ю строчку.

Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
0:1
Анже

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако

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