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Сегодня, 20:00

«Монако» — «Анже»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Монако» встретится с «Анже» в матче 10-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
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«Монако» встретится с «Анже» в 10-м тура французской лиги 1 в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Okko» в разделе «Спорт» при подписке на ресурс.

С ключевыми событиями игры «Монако» — «Анже» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 21:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Анже

«Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин, набрал 20 очков в 9 турах и находится на втором месте в чемпионате Франции. Отставание от лидирующего «ПСЖ» — три очка. «Анже» набрал 7 очков и располагается на 15-й строчке турнирной таблицы лиги 1.

Футбол
ФК Анже
ФК Монако

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