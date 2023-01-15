7:1! Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Аяччо»

«Монако» Головина одержал крупную победу над «Аяччо» в матче чемпионата Франции со счетом 7:1

«Монако» одержал крупную победу над «Аяччо» в матче 19-го тура чемпионата Франции со счетом 7:1.

В первом тайме дубль оформил защитник Аксель Диасси, а потом хет-трик в свой актив записал нападающий Виссам Бен Йеддер.

В одном из голов форварда в качестве ассистента выступил российский полузащитник Александр Головин. Для россиянина эта передача стала пятой в нынешнем сезоне лиги 1.

Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте встречи.

Во второй тайме еще один дубль в составе монегасков оформил вингер Бреель Эмболо.

«Монако» набрал 37 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Аяччо» остается в зоне вылета: 18-е место и 15 очков.