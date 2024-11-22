«Монако» и «Брест» сыграют в 12-м туре лиги 1 в пятницу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.00 по московскому времени.

Трансляция игры «Монако» — «Брест» в прямом эфире пройдет в онлайн-кинотеатре Okko в разделе «Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно при наличии подписки.

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После 11 туров чемпионата Франции монегаски занимают второе место с 23 очками, российский полузащитник Александр Головин провел в этом сезоне лиги 1 восемь матчей и не отличался результативными действиями. У «Бреста» — 13 очков и 12-я строчка.