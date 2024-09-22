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«Монако» — «Гавр»: смотреть трансляцию матча лиги 1

«Монако» сыграет с «Гавром» в лиге 1 22 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Global Look Press
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«Монако» сыграет с «Гавром» в 5-м туре лиги 1 в воскресенье, 22 сентября. Матч пройдет на мультиспортивном стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монако» — «Гавр» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

По итогам 4-х туров лиги 1 монегаски набрали 10 очков и занимают третье место в турнирной таблице. Команда из Гавра с шестью баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

Франция. Лига 1. 5-й тур
22 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Гавр

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