«Монако» и «Арсенал» близки к сделке по Балогуну

«Монако» близок к устному соглашению с «Арсеналом» о цене за нападающего Фоларина Балогуна, сообщает журналист Sky Sports Дхармеш Шетх.

По данным источника, официальное предложение последует после обсуждения условий оплаты. Личные условия контракта с 22-летним игроком уже согласованы.

Сезон-2022/23 форвард провел в аренде в «Реймсе». В лиге 1 он сыграл 37 матчей и забил 21 гол. Его контракт с «Арсеналом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.