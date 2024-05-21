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Сегодня, 21:15

«Монако» извинился за игрока, заклеившего на футболке эмблему ЛГБТ*

Мохамед Камара.
Фото Reuters
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«Монако» извинился за жест полузащитника клуба Мохамеда Камара, прикрывшего антигомофобный логотип на своей футболке по религиозным причинам.

19 мая перед матчем 34-го тура лиги 1 с «Нантом» (4:0) малийский футболист ушел с поля во время общего фото команд в поддержку ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещенная в РФ), а также заклеил их эмблему скотчем.

«Мохамед сделал это по религиозным соображениям. Это очень деликатная тема на всех уровнях, потому что мы также должны уважать все религии. Но как организация, мы очень опечалены этим эпизодом и хотим дать понять, что не поддерживаем это», — цитирует генерального менеджера клуба Тьяго Скуро France Press.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера призвала наложить на «Монако» строгие санкции в отношении Камара.

Футбол
ФК Монако
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