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Франция

Сегодня, 20:05

«Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Клермоном». Головин был заменен на 61-й минуте

Анна Горшкова
Корреспондент

«Монако» дома сыграл вничью с «Клермоном» в матче 11-го тура лиги 1. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Хозяева остались в меньшинстве на 17-й минуте — прямую красную карточку получил Мохамед Камара. Однако, на 31- минуте «Монако» открыл счет в игре, забил Брил Эмболо. Во втором тайме «Клермон» сравнял, благодаря голу Комнена Андрича.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 61-й минуте.

«Монако» набрал 21 очко и занимает 5-е место в таблице чемпионата Франции. «Клермон» находится на 8-й позиции (16 очков).

Франция. Лига 1. 11-й тур
16 окт, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Клермон Фут

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Спартак 0
Перерыв

П1

28%

2.30

ИТБ2 (1.5)

23%

2.40

ТБ 2.5

18%

1.77
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 3
Барселона 1
Матч завершен

П1

31%

1.87

ИТБ1 (1.5)

21%

1.79

П2

19%

1.72
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Манчестер Сити 0
Матч завершен

26%

1.93

П2

24%

1.93

ТБ 3.5

15%

2.20
Александр Головин
ФК Клермон Фут
ФК Монако
0
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Лига 1: «Монако» — «Клермон», «ПСЖ» — «Марсель» и другие матчи 11-го тура