«Монако» без Головина разгромил «Клермон»

«Монако» дома одержал крупную победу над «Клермоном» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 4:1.

Дубль за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер (57-я и 87-я минуты). Еще по голу забили Такуми Минамино (16-я) и Бриль Эмболо (37-я).

Единственный гол гостей на 34-й минуте забил Мухамед Шам Сарачевич.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (61 очко) остается на втором месте в лиге 1.

«Клермон» (25) занимает последнее место в турнирной таблице. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в высшем французском дивизионе.