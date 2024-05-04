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Франция

Сегодня, 19:58

«Монако» без Головина разгромил «Клермон»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Монако» — «Клермон».
Фото AFP
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«Монако» дома одержал крупную победу над «Клермоном» в матче 32-го тура французской лиги 1 — 4:1.

Дубль за монегасков оформил Виссам Бен-Йеддер (57-я и 87-я минуты). Еще по голу забили Такуми Минамино (16-я) и Бриль Эмболо (37-я).

Единственный гол гостей на 34-й минуте забил Мухамед Шам Сарачевич.

Российский полузащитник хозяев Александр Головин пропустил матч из-за повреждения.

«Монако» (61 очко) остается на втором месте в лиге 1.

«Клермон» (25) занимает последнее место в турнирной таблице. Команда лишилась шансов на сохранение прописки в высшем французском дивизионе.

Франция. Лига 1. 32-й тур
04 мая, 18:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
4:1
Клермон Фут

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Клермон Фут
ФК Монако
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