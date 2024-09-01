«Монако» упустил победу в матче с «Лансом», Головин вышел на поле на 82-й минуте

Сегодня, 18:04
«Монако» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 1:1.
На 84-й минуте игры отличился полузащитник монегасков Денис Закария. В добавленное время Пшемыслав Франковски реализовал пенальти и сравнял счет.
Российский игрок «Монако» Александр Головин, восстановившийся после травмы, появился на поле на 82-й минуте, заменив Кристиана Мависса. 28-летний полузащитник впервые с апреля сыграл за свою команду в официальных встречах.
«Ланс» и «Монако» набрали по 7 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице, соответственно.