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Франция

Сегодня, 18:04

«Монако» упустил победу в матче с «Лансом», Головин вышел на поле на 82-й минуте

Алина Савинова
Игроки «Монако» и «Ланса» в матче лиги 1 (1:1).
Фото Reuters
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«Монако» дома сыграл вничью с «Лансом» в матче 3-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 84-й минуте игры отличился полузащитник монегасков Денис Закария. В добавленное время Пшемыслав Франковски реализовал пенальти и сравнял счет.

Российский игрок «Монако» Александр Головин, восстановившийся после травмы, появился на поле на 82-й минуте, заменив Кристиана Мависса. 28-летний полузащитник впервые с апреля сыграл за свою команду в официальных встречах.

«Ланс» и «Монако» набрали по 7 очков и занимают третье и четвертое места в турнирной таблице, соответственно.

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:1
Ланс
Александр Головин
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
6
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