Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Лига 1
Лига 2
Кубок Франции
Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 21:00

«Монако» — «Ланс»: прямая трансляция матча лиги 1 (видео)

«Монако» сыграет с «Лансом» в чемпионате Франции 2 сентября 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Головин, игрок ФК «Монако».
Фото AFP
Telegram Дзен

«Монако» примет «Ланс» в рамках 4-го тура чемпионата Франции 2 сентября, в субботу. Матч пройдет на стадионе «Луи II» (Монако) и начнется в 22.00 по московскому времени. Главный арбитр — Вилли Делажо (Франция).

«СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию игры с формальными событиями встречи. Видеотрансляция матча «Монако» — «Ланс» легально не будет доступна на территории России. Прямой эфир можно посмотреть через приложения букмекерских компаний по регистрации. Смотреть бесплатно видеотрансляцию можно будет бесплатно в соцсети ВКонтакте. Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

В предыдущих пяти личных встречах кроваво-золотые побеждали три раза — 3:0, 4:1, 2:0. Одна победа в активе красно-белых — 4:2. Еще одна игра завершилась вничью — 2:2.

Чемпионат Франции: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Франция. Лига 1. 4-й тур
02 сент, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ланс
Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Экс-чемпиона мира Жубера обвинили в насилии над ученицей
Умер бывший постпред США при ООН Билл Ричардсон
В Волгограде нашли учителя для детей выходцев из стран СНГ
Путин отметил творческий потенциал и талант актрисы Прокловой
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Марсель 4 2 2 0 7-4 8
2
 Монако 3 2 1 0 10-5 7
3
 Брест 4 2 1 1 5-5 7
4
 Ренн 4 1 3 0 8-4 6
5
 Реймс 3 2 0 1 6-3 6
6
 Страсбур 3 2 0 1 4-4 6
7
 Лорьян 3 1 2 0 5-2 5
8
 ПСЖ 3 1 2 0 4-2 5
9
 Монпелье 3 1 1 1 7-6 4
10
 Лилль 3 1 1 1 4-5 4
11
 Тулуза 3 1 1 1 3-4 4
12
 Метц 3 1 1 1 4-7 4
13
 Ницца 3 0 3 0 2-2 3
14
 Гавр 3 0 2 1 5-6 2
15
 Нант 4 0 2 2 5-8 2
16
 Ланс 3 0 1 2 4-7 1
17
 Лион 3 0 1 2 2-6 1
18
 Клермон Фут 3 0 0 3 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.09 22:00
Нант – Марсель
 1 : 1
2.09 18:00
Брест – Ренн
 0 : 0
2.09 22:00
Монако – Ланс
 - : -
3.09 14:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
3.09 16:00
Гавр – Лорьян
 - : -
3.09 16:00
Лилль – Монпелье
 - : -
3.09 16:00
Метц – Реймс
 - : -
3.09 18:05
Ницца – Страсбур
 - : -
3.09 21:45
Лион – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брест» и «Ренн» не забили голов в матче лиги 1