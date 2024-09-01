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Сегодня, 14:45

«Монако» — «Ланс»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции

Трансляция матча «Монако» — «Ланс» начнется в 15:45
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото Reuters
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«Монако» и «Ланс» сыграют в матче 3-го тура французской лиги 1 в воскресенье, 1 сентября. Игра пройдет на стадионе «Луи II», стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет платформа Okko Sport. Трансляция начнется за 15 минут до игры. Основные события матча «Монако» — «Ланс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Франция. Лига 1. 3-й тур
01 сент, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
Ланс

Команды не потеряли ни одного очка в первых двух турах. «Монако» победил «Сент-Этьен» со счетом 1:0 и «Лион» (2:0), а «Ланс» обыграл «Анже» (1:0) и «Брест» (2:0).

В чемпионате Франции сезона-2023/24 монегаски выиграли оба матча у «Ланса» и заняли второе место в турнире, а «Ланс» финишировал седьмым.

Футбол
ФК Ланс
ФК Монако
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