«Монако» победил «Лилль», «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью в лиге 1

«Монако» дома победил «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте встречи забил Юссуф Фофана.

«Монако» с 58 очками сохраняет второе место в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 52 балла и четвертая строчка.

В другом матче дня «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью (2:2). За бело-голубых голами отметились Джонатан Клаусс и Пьер Обамеянг, реализовавший пенальти. У «орлят» отличились Терем Моффи и Мельвин Бард. «Марсель» с 45+1-й минуты играл в меньшинстве.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» (48) идет на пятой позиции, «Марсель» вышел на восьмое место (41).