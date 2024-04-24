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Франция

24 апреля, 23:55

«Монако» победил «Лилль», «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью в лиге 1

Алина Савинова
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«Монако» дома победил «Лилль» в матче 29-го тура чемпионата Франции — 1:0.

Единственный гол на 62-й минуте встречи забил Юссуф Фофана.

«Монако» с 58 очками сохраняет второе место в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 52 балла и четвертая строчка.

Франция. Лига 1. 29-й тур
24 апр, 22:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Лилль

В другом матче дня «Марсель» и «Ницца» сыграли вничью (2:2). За бело-голубых голами отметились Джонатан Клаусс и Пьер Обамеянг, реализовавший пенальти. У «орлят» отличились Терем Моффи и Мельвин Бард. «Марсель» с 45+1-й минуты играл в меньшинстве.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Ницца» (48) идет на пятой позиции, «Марсель» вышел на восьмое место (41).

Франция. Лига 1. 29-й тур
24 апр, 22:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
2:2
Ницца

Футбол
ФК Лилль
ФК Марсель
ФК Монако
ФК Ницца
1
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