«Монако» — «Лилль»: смотреть матч лиги 1 онлайн
«Монако» и «Лилль» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Франции
«Монако» и «Лилль» встретятся в матче французской лиги 1 в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на платформу.
С ключевыми событиями игры «Монако» — «Лилль»
можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
«Монако» после семи туров единолично лидирует в чемпионате Франции: команда, за которую играет российский полузащитник Александр Головин, набрала 19 очков. У «Лилля» — 13 очков.
В сезоне-2023/24 эти соперники выиграли друг у друга в чемпионате Франции по одному разу. По итогам сезона «Монако» занял второе место, а «Лилль» — четвертое.