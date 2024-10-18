«Монако» и «Лилль» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Франции

«Монако» и «Лилль» встретятся в матче французской лиги 1 в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на платформу.

«Монако» после семи туров единолично лидирует в чемпионате Франции: команда, за которую играет российский полузащитник Александр Головин, набрала 19 очков. У «Лилля» — 13 очков.

В сезоне-2023/24 эти соперники выиграли друг у друга в чемпионате Франции по одному разу. По итогам сезона «Монако» занял второе место, а «Лилль» — четвертое.