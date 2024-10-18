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«Монако» — «Лилль»: смотреть матч лиги 1 онлайн

«Монако» и «Лилль» встретятся в матче 8-го тура чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Монако» и «Лилль» встретятся в матче французской лиги 1 в пятницу, 18 октября. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако и начнется в 21.45 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция доступна при наличии подписки на платформу.
С ключевыми событиями игры «Монако» — «Лилль» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
Франция. Лига 1. 8-й тур
18 окт, 21:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Лилль
«Монако» после семи туров единолично лидирует в чемпионате Франции: команда, за которую играет российский полузащитник Александр Головин, набрала 19 очков. У «Лилля» — 13 очков.
В сезоне-2023/24 эти соперники выиграли друг у друга в чемпионате Франции по одному разу. По итогам сезона «Монако» занял второе место, а «Лилль» — четвертое.
Футбол
ФК Лилль
ФК Монако

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