«Монако» встретится с «Лионом» в рамках 16-го тура чемпионата Франции в пятницу, 15 декабря. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако (Франция). Начало — в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Монако» — «Лион» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров лиги 1 клуб из Монако набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Команда из Лиона с 10 баллами располагается на 18-й строчке.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч против «Лиона», так как дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте