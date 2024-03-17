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17 марта, 15:30

«Монако» — «Лорьян»: смотреть трансляцию матча лиги Франции

«Монако» сыграет с «Лорьяном» в чемпионате Франции 17 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Монако».
Фото AFP
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«Монако» на своем поле примет «Лорьян» в матче 26-го тура чемпионата Франции по футболу в воскресенье, 17 марта. Игра пройдет на стадионе «Луи II» в Монако, Франция. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно и в прямом эфире видеотрансляцию поединка «Монако» — «Лорьян» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями игры лиги 1 в матч-центре «СЭ».

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции с 45 очками. «Лорьян» идет на 15-й строчке в лиге 1 с 25 баллами.

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Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
Франция. Лига 1-2014/15
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